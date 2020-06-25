Москва, , 11:13 — REGNUM По итогам мая 2020 года продажи новых автомобилей выросли в трёх регионах России. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Стоит отметить, что в мае текущего года падение продаж авто затронуло почти все субъекты РФ. Положительную динамику продемонстрировали только три дальневосточных региона.

Самый большой рост продаж наблюдался в Еврейской автономной области. Там в прошлом месяце автолюбители приобрели на 18% новых легковых машин больше, чем в мае 2019 года.

На втором месте Сахалинская область с ростом продаж в 9%. Тройку регионов с положительной динамикой закрывает Амурская область (+7%).

Самое большое падение продаж машин произошло в Чечне (-78%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае 2020 года самые большие показатели роста продаж машин были у бренда Changan. За отчётный месяц реализация машин этого бренда выросла на 124% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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