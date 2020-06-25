Мурманск, , 03:33 — REGNUM Пассажирский состав прибыл в Мурманск по новому участку пути, восстановленному в обход разрушенного моста. Об этом информирует пресс-службе регионального отделения Октябрьской железной дороги, передает ТАСС.

«Поезд №22 сообщением Санкт-Петербург — Мурманск стал первым пассажирским поездом, который прибыл сегодня в 22:33 в Мурманск после перерыва в движении», — сообщили в ведомстве.

По словам представителя ведомства, перерыв в железнодорожном сообщении возник в связи с работами по «восстановлению моста через реку Кола и строительством нового участка пути в обход барьерного места».

Как 1 июня сообщало ИА REGNUM, из-за паводка обрушился железнодорожный мост через реку Коло.

Читайте ранее в этом сюжете: Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю