Пекин, , 15:14 — REGNUM Китайские специалисты завершили основные работы по строительству планетария в Шахнае, который должен стать крупнейшим в мире. Об этом сообщает газета Shanghai Daily.

Строительство планетария в шанхайском районе Пудун под руководством Шанхайского музея науки и техники началось в ноябре 2016 года. Основные строительные работы были завершены 23 июня 2020 года. Теперь строителям предстоит провести работы по внутренней отделке помещений и организации выставочных площадей.

Общая площадь комплекса из трёх основных зданий составила около 38 тысяч кв. м., что делает планетарий Шанхая крупнейшим в мире. Отмечается, что в планетарии будут активно использоваться технологии искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности. Открытие комплекса запланировано на 2021 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года стало известно о планах по строительству пятиэтажного планетария и астрономической площадки в Самаре.