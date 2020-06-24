Москва, , 14:08 — REGNUM Компания «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в Роскосмос) подписала контракт на заправку топливом и сжатыми газами спутника CAS500−2. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Контракт на заправку спутника CAS500−1 был подписан с компанией Korea Aerospacе Industries Ltd. Ранее аналогичный контракт на заправку спутника CAS500−1 был заключён с Корейским институтом аэрокосмических исследований.

Спутники CAS500−1 и CAS500−2 будут использоваться для съёмки Земли в панхроматическом и многоспектральном режимах. Космические аппараты будут выведены на околоземную орбиту в ходе двух запусков российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».

Отмечается, что в ходе этих пусков на околоземную орбиту также может быть выведена попутная полезная нагрузка. Запуск спутника CAS500−2 запланирован на 2021 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов заявил, что в 2019 году выручка предприятия составила почти 14 млрд рублей, что на 62,2% больше, чем в 2018 году.