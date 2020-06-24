Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Правительство США не видит никаких лазеек для обхода новых санкций в отношении китайской компании Huawei, заявил министр торговли США Уилбур Росс. Об этом сообщает Reuters.

Новые санкции США в отношении китайской компании Huawei были представлены в мае 2020 года. Эти правила требуют получения лицензии от правительства США для поставки Huawei чипов производителями, которые используют американские технологии.

Некоторые отраслевые юристы отмечали, что представленные ограничения являются размытыми и могут содержать лазейки, которые помогут Huawei сохранить часть сделок с ключевыми поставщиками. Однако в министерстве торговли США опровергли эту информацию.

«Министерство торговли не видит никаких пробелов в этом правиле. Мы будем добиваться его исполнения, пресекая любые попытки обхода», — подчеркнул Росс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае тайваньский производитель чипов TSMC прекратил принимать заказы от китайской компании Huawei из-за ужесточения санкций США.