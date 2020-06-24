Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Новая версия операционной системы от Apple iOS позволит продлить срок службы беспроводных наушников AirPods от этой же компании. Об этом сообщает The Verge.

Компания Apple представила первую тестовую версию операционной системы iOS 14 22 июня. Среди изменений было отмечена переработка интерфейса, улучшение блока виджетов и голосового помощника Siri и ряд других нововведений.

Позже в бета-версии iOS 14 эксперты обнаружили функцию управления зарядом беспроводных наушников AirPods. С помощью установки новой версии прошивки наушники получат возможность отслеживания привычных часов зарядки этих устройств.

После сбора статистики наушники будут заряжаться до 100% непосредственно перед ожидаемым отключением от питания. Ожидается, что это позволит продлить срок службы литий-ионных аккумуляторов, которые используются в беспроводных наушниках от Apple. Отмечается, что аналогичная функция оптимизированной зарядки уже поддерживается в смартфонах iPhone и ноутбуках MacBook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года компания Apple поставила 21,2 млн носимых электронных устройств, став лидером этого рынка. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC.

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