Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Тестовая версия мессенджера Telegram получила поддержку видеозвонков. 24 июня об этом сообщает Telegram Info.

Функция видеозвоноков появилась в beta-версии мессенджера под номером 6.3. Пока эта функция поддерживается только в версии Telegram для мобильных устройство под управлением iOS. Ожидается, что функция будет добавлена в одной из следующих стабильных версиях мессенджера.

В тестовой версии добавлен ряд других изменений, включая возможность автоматического выключения уведомлений в чатах, которые начали пользователи не из списка контактов. Также в beta-версии Telegram для iOS добавлены новые анимации для записи и отмены голосовых сообщений и возможность отключения превью медиа в списке чатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня Роскомнадзор удалил из из перечня заблокированных ресурсов официальный сайт мессенджера «Телеграм» — telegram.org.

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