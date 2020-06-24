Пекин, , 11:41 — REGNUM В список 500 мощнейших вычислительных систем мира попали 226 суперкомпьютеров из Китая. Об этом сообщается на сайте проекта Top500.

Рейтинг мощнейших вычислительных систем мира в рамках международного проекта Top500 обновляется дважды в год: в июне и ноябре. После очередного обновления рейтинга совокупная производительность всех систем из списка выросла до 2,23 экзафлопс. В ноябре 2019 года этот показатель составлял 1,65 экзафлопс.

По количеству суперкомпьютеров в этом списке лидирует Китай с 226 системами. Вторую строчку занимает США с 114 суперкомпьютерами, третью — Япония с 30 системами. Замыкают пятёрку лидеров Франция (18 суперкомпьютеров) и Германия (16 систем). Лидером по совокупной мощности систем из этого списка остаётся США (644 петафлопс). Второе место занимает Китай (565 петафлопс), третье — Япония (530 петафлопс).

В июньском Top500 российские системы представлены двумя суперкомпьютерами: принадлежащим Сбербанку Christofari (36 место) и системой МГУ им. Ломоносова «Ломоносов-2» (131 место).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возглавил июньский рейтинг Top500 японский суперкомпьютер Fugaku, разработанный специалистами компании Fujitsu совместно с учёными института физико-химических исследований RIKEN.

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