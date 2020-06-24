Москва, , 10:36 — REGNUM Экипаж Международной космической станции продолжит поиск источника утечки бензола после доставки нового прибора для определения качества воздуха. 24 июня об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В мае представители Роскосмоса рассказали, что в атмосфере МКС была выявлена повышенная концентрация бензола. При этом в госкорпорации отметили, что концентрация бензола не превышает предельно допустимых норм и не угрожает здоровью экипажа станции.

В июне экипаж станции предпринял несколько попыток по выявлению источника утечки. Для этого воздух между российским и американским сегментами МКС временно разделялся, после чего его состав определялся с помощью прибора AQM. 23 июня стало известно о выходе из строя этого прибора вследствие короткого замыкания.

По данным РИА Новости, этот прибор невозможно отремонтировать на МКС, поэтому принято решение о доставке на станцию аналогичного устройства. Планируется, что новый AQM будет доставлен на МКС российским грузовым кораблём «Прогресс МС-15», запуск которого назначен на 23 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня на космодроме «Байконур» завершили испытания бортовых радиосистем корабля «Прогресс МС-15» в безэховой камере.

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