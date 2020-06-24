Москва, , 09:02 — REGNUM Постоянно активная функция связи Bluetooth на смартфоне повышает уязвимость устройства к кибератакам и приводит к более быстрой разрядке аккумулятора, рассказал старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек 24 июня РИА Новости.

Эксперт отметил, что если пользователи смартфонов постоянно держат включенным и доступным для обнаружения Bluetooth, то это немного уменьшает время работы устройства без подзарядки. Однако этот недостаток является не единственным.

Бочек добавил, что по умолчанию Bluetooth автоматически на короткое время переходит в режим обнаружения. Это может приводить к появлению нежелательных уведомлений о соединении с другим смартфоном, а также упрощает взлом устройства злоумышленниками.

«Поэтому, безусловно, будет лучше выключить Bluetooth на смартфоне или сделать его недоступным для других устройств, когда вы его не используете», — подчеркнул эксперт Avast.

При этом он отметил, что версии Bluetooth постоянно обновляются, что позволяет уменьшить количество уязвимостей этой технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае эксперты Роскачества порекомендовали пользователям смартфонов не делать переходов по подозрительным ссылками и избегать открытых сетей Wi-Fi для защиты данных, хранящихся на устройствах.