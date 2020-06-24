Мадрид, , 07:47 — REGNUM Правительство Испании запустило приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции в пилотном режиме на Канарских островах. 24 июня об этом сообщает Reuters.

Специальное мобильное приложение использует Bluetooth-связь для фиксации контактов владельцев смартфонов. В случае выявления коронавирусной инфекции у одного из пользователей приложения он может предупредить об этом всех других пользователей программы, с которыми недавно контактировал. В тестировании этой программы примут участие три тысячи жителей острова Гомера архипелага Канарских островов.

Для оценки эффективности этой системы на острове будет проведена имитация вспышки инфекции — соответствующее предупреждение введут около 300 участников испытания. Планируется, что это тестирование продлится две недели, после чего будет принято решение о развёртывании приложения на всей территории страны.

Тестирование приложения проводится под контролем технологической компании Indra Sistemas. Отмечается, что программа разработана на базе совместного стандарта Apple и Google, при использовании которого все записи о контактах хранятся на устройствах пользователей. Отказ от использования централизованного сервера должен повысить защиту конфиденциальности личных данных пользователей приложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня в правительстве Германии заявили, что за первую неделю после выпуска приложение Corona-Warn-App для контроля распространения новой коронавирусной инфекции было загружено 9,6 млн раз.