Тайбэй, , 23:56 — REGNUM Тайваньский производитель Acer представил новый монитор для геймеров Predator X25. Презентация устройства прошла 24 июня в рамках онлайн-трансляции на YouTube-канале компании.

Новое устройство Acer обладает выдающимися характеристиками: частота обновления его 25-дюймого экрана при разрешении 1080p составляет 360 Гц. Монитор также поддерживает технологииG-Sync, Adaptive Light, а также LightSense, которая, как пишет Acer: «автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от освещения окружающей среды».

Predator X25 поступит в продажу в США и ЕС в ноябре 2020 года, приобрести монитор можно будет по цене $1,1 тыс. (около 75,7 тыс. рублей по текущему курсу).

Ранее компания сообщила, что в сентябре 2020 года она начнёт продавать монитор для геймеров Predator XB3, который при разрешении 4K способен выдавать частототу обновления экрана 144 Гц. Значения такой его характеристики как время отклика матрицы составляет 0,5 миллисекунды.

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