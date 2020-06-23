Вашингтон, , 23:27 — REGNUM США планируют запустить малый военный спутник Red-Eye-3 в интересах управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны Соединенных Штатов (DARPA) с борта Международной космической станции. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает NASA.

Напомним, что 18 июня NASA уже запустила с борта МКС спутник Red-Eye-2. Запуск прошел успешно.

24 июня в 0:10 по московскому времени планируется запустить спутник Red-Eye-3. Запуск будет осуществлен с помощью канадского манипулятора SSRMS после его вывода наружу станции из японского модуля Kibo.

Отмечается, что в интересах DARPA спутник Red-Eye-3 будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.

Стоит отметить, что первый из трех спутников — Red-Eye был запущен ещё в июне 2019 года.