Берлин, , 15:02 — REGNUM Обновленный BMW 2-Series Active Tourer будет оснащён большим изогнутым монитором, совмещающим два экрана. Снимки салона авто размещены на сайте Carscoops.

Из фотографии видно, что перед центральным подлокотником на консоли расположены кнопки выбора режима движения и датчики парковки. Кроме того, здесь есть кнопка аварийного освещения и специальная ручка регулировки громкости аудиосистемы. Что же касается рулевого колеса, то оно имеет кожаную отделку.

Рестайлинговую модель автопроизводители соберут на «тележке» UKL2. Она же ляжет в основу новых моделей 1-Series, X1 и X2. Стоит отметить, что минивэн будет немного крупнее своих предшественников.

В качестве силовых агрегатов у обновлённого автомобиля будут бензиновые и дизельные моторы от последнего хэтчбека 1-Series, но не исключено появление в линейке двигателей гибридных вариантов.

Премьера обновленного BMW 2-Series Active Tourer планируется в 2020 году.

Напомним, в ближайшее время немецкий автопроизводитель BMW планирует вывести на российский авторынок мини-кроссовер с тремя бензиновыми моторами и одним дизелем, которые будут агрегатироваться с 8-скоростной трансмиссией Steptronic.

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