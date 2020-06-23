Пекин, , 14:39 — REGNUM Автопроизводитель BYD в Китае представил гибридную версию модели Han DM. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Представленное авто стало первой моделью, которая имеет гибридную систему BYD третьего поколения. Данная система была анонсирована ещё в 2018 году. Она работает с различными типами приводов, а также с различным числом электродвигателей (от одного до трёх).

В движение передние колёса авто приводит бензиновая турбированная «четвёрка» рабочим объёмом два литра. Мощность этого агрегата составляет 192 л. с. Движок сочетается с преселективной роботизированной коробкой передач.

На задней оси установлен электродвигатель производительностью 224 л. с. Его питает литий-ионный аккумулятор на 15,2 кВт-ч, который находится под полом автомобиля. На одном заряде модель может проехать 81 км (по циклу NEDC).

Суммарная мощность гибридного мотора равна 436 л. с. (650 Нм).

Напомним, старт продаж BYD Han DM в Китае намечен на июль 2020 года. Стоить базовая версия модели будет 32,5 тыс. долларов (около 2,25 млн руб.).

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