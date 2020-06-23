Пекин, , 14:24 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely 22 июня провёл премьеру электрического кроссовера Geometry C. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Модель разработана на базе компактного седана Geometry A.

Авто имеет спортивный профиль, изящные формы, плавные линии. В компании уверяют, что машина тщательно проработана с точки зрения аэродинамики. Коэффициент лобового сопротивления модели равен 0,27.

Длина Geometry C составляет 4432 мм, а межосевое расстояние равно 2700 мм.

В движение электрокроссовер приводится с помощью 204-сильного электродвигателя, который агрегатируется с передним приводом. Питаться силовой агрегат будет либо от аккумулятора с запасом хода в 400 км, либо от более ёмкой батареи с запасом хода в 550 км.

Напомним, компания Geely начала продажи на авторынке Китая рестайлинговой версии кроссовера GS. Авто имеет стильный дизайн и расширенный набор опций.

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