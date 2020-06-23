Лондон, 23 июня 2020, 14:05 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover и компания Autohome разработали туристическую палатку для внедорожника Defender 2021 модельного года. Об этом сообщается в пресс-релизе Land Rover.
Стоит палатка 3,5 тыс. долларов (около 243 тыс. рублей). Она крепится на крыше автомобиля.
«Она позволяет владельцам авто исследовать природу на открытом воздухе, не беспокоясь о бронировании отелей» — говорится в пресс-релизе.
В описании к палатке сообщается, что она размещена в лёгком стекловолоконном кейсе. Её сборка осуществляется одним человеком за несколько секунд. Для этого всего лишь нужно отцепить крепления коробки и поднять корпус палатки. После этого газовые доводчики палатки полностью раскроют палатку.
Внутри палатки имеется хлопковый матрас, подушки, светодиодный светильник, а также сетка для хранения вещей. Палатка предназначена для двоих взрослых.
Взобраться на крышу автомобиля в палатку можно с помощью выдвижной алюминиевой лестницы, которая может храниться в том же кейсе, что и палатка.
Ранее компания Jaguar Land Rover в честь 50-летия марки представила юбилейную версию Range Rover Fifty. Всего будет выпущено 1970 экземпляров такого авто.
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