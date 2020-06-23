Маранелло, Италия, , 13:45 — REGNUM Рядом со штаб-квартирой компании Ferrari в итальянском городе Маранелло протестировали концепт хардкорной версии модели 812. Видео с новинкой размещено на канале Varryx в YouTube.

Как конкретно будет называться новинка неизвестно. Пока в компании рассматривают для неё два варианта — 812 GTO и 812 VS.

Новый автомобиль выделяется более мощным задним диффузором, большими колёсами, а также изящной формой передних фар.

Судя по звучанию мотора, автомобиль имеет модернизированный движок. Вполне возможно, что под капотом новой Ferrari размещён мотор V12 мощностью более 800 «лошадей» (718 Нм).

Ожидается, что концепт хардкорной версии модели 812 будет предложен в кузовах купе и кабриолет. Пока подробностей о технических характеристиках автомобиля нет.

Напомним, в 2020 году у Ferrari запланированы две премьеры. Одной из новинок должна стать модель SF90 Stradale Spider, а второй — 812 GTO/VS.

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