Мадрид, , 12:54 — REGNUM Спортивное подразделение Seat Cupra представило высокопроизводительную версию обновлённого кроссовера Ateca 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте компании.

Самые значительные изменения у обновлённой модели произошли в лицевой части автомобиля, где светодиодная оптика стала похожа на фары Leon и Tarraco. Кроме того, модель получила иной бампер с более оживлённым дизайном и более крупную фальшрадиаторную решётку. На корме машины всё осталось без изменений.

На выбор клиентов имеется шесть цветов кузова и шести дизайнов 19-дюймовых легкосплавных дисков. За доплату покупатели смогут приобрести тормоза Brembo.

Под капотом новинки работает двухлитровый бензиновый мотор с турбированным наддувом мощностью 300 л. с.

Напомним, по итогам мая 2020 года в Испании было продано 34 337 экземпляров новых легковых машин, что на 97,6% меньше, чем в мае прошлого года.

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