Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford анонсировал продажи модели Focus в гибридном исполнении EcoBoost Hybrid на европейском рынке. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Отмечается, что новинка получила технологию MHEV Digital Dash.

В движение авто приводит трехцилиндровый мотор EcoBoost с турбированным наддувом рабочим объёмом один литр. Агрегат работает со встроенным стартером-генератором. В модели имеется ременная передача (BISG), помогающая основному движку восстанавливать энергию, которая обычно теряется при торможении и движении накатом.

Максимальная производительность гибрида составляет 155 «лошадей». Питает двигатель 48-вольтовая литий-ионная батарея с воздушным охлаждением, которая расположена под креслом переднего пассажира.

Напомним, инженеры американской компании Ford создали технологию автономного вождения ADA (Active Drive Assist). Ею автомобили будут комплектоваться уже в 2021 году. Первыми технологией ADA оснастят электрокроссоверы Mustang Mach-E.

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