Берлин, , 11:52 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Hofele создало рестайлинговый кроссовер Mercedes-Benz Ultimate HGLE. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новинка выделяется двухцветным кузовом. Автопроизводители окрасили его в оттенки Tiffany Gold и Obsidian Black.

Кроме того, авто снабжено огромными 23-дюймовыми дисками из лёгкого сплава, которые окрашены в золотой цвет. Также обновлённый Ultimate HGLE имеет модернизированный передний бампер, отделанный хромом и оригинальную радиаторную решётка Hofele.

На корме появился глянцевый черный декор. В чёрный цвет выкрашены и сдвоенные патрубки системы выхлопа.

Внутри автомобиля размещён задний диван, разделённый центральной консолью. Интерьер салона отделан кожей Napa и алькантара. Также на материалах присутствует перфорация и контрастная прострочка.

Напомним, на 1 января 2020 года больше всего в России среди премиальных моделей числилось Mercedes-Benz E-Class.

Читайте также: Mercedes-Benz и BMW отказались от совместной разработки беспилотных систем