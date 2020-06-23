Берлин, 23 июня 2020, 11:52 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Hofele создало рестайлинговый кроссовер Mercedes-Benz Ultimate HGLE. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Новинка выделяется двухцветным кузовом. Автопроизводители окрасили его в оттенки Tiffany Gold и Obsidian Black.
Кроме того, авто снабжено огромными 23-дюймовыми дисками из лёгкого сплава, которые окрашены в золотой цвет. Также обновлённый Ultimate HGLE имеет модернизированный передний бампер, отделанный хромом и оригинальную радиаторную решётка Hofele.
На корме появился глянцевый черный декор. В чёрный цвет выкрашены и сдвоенные патрубки системы выхлопа.
Внутри автомобиля размещён задний диван, разделённый центральной консолью. Интерьер салона отделан кожей Napa и алькантара. Также на материалах присутствует перфорация и контрастная прострочка.
Напомним, на 1 января 2020 года больше всего в России среди премиальных моделей числилось Mercedes-Benz E-Class.
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