Берлин, , 11:35 — REGNUM Немецкая компания Porsche протестировала электрический универсал Taycan Cross Turismo и электроседан Porsche Taycan. Снимки с тестов размещены на сайте Motor1.

Cross Turismo создан на той же платформе, что и седан Porsche Taycan. Универсал является одной из первых версией электромобиля немецкого автопроизводителя — в дальнейшем ожидается ещё больше его вариаций.

Производительность Cross Turismo в зависимости от комплектации составит от 530 л. с. (395 кВт) до 761 л. с. (567 кВт).

Премьера новинки состоится в конце 2020 года.

Напомним, немецкое тюнинг-ателье TechArt создало комплект оригинальных лёгких колёс для Porsche Taycan под названием TechArt Formula VI. Их размер равен 20 дюймам. Колёса окрашены в чёрный и белый оттенки.

Напомним также, что Porsche разработал онлайн-платформу Porsche Track Your Dream, с помощью которой клиент компании может отследить весь путь своего нового автомобиля от сборки на предприятии в Германии до конечного пункта назначения у автодилера.

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