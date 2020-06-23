Берлин, , 10:42 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz создала более дешёвую версию электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC для китайского авторынка. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Бюджетная версия новинки под названием EQC 350 4Matic стоит 71 тыс. долларов (около 4,95 млн рублей), в то время как цена EQC 400 4Matic равна 82 тыс. долларов (около 5,7 млн рублей).

Разницу в 11 тыс. долларов между версиями модели автопроизводителям удалось достичь за счёт установки на авто менее мощной силовой установки.

Двигатель EQC 350 4Matic состоит из двух электрических моторов на каждой оси. Их суммарная мощность равна 286 л. с. (415 Нм), в то время, как у базовой версии производительность составляла 408 «лошадей» (760 Нм).

Стоит отметить, что максимальная скорость машины равна 180 км/ч.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz до 2025 года может уволить 10 тыс. своих сотрудников.

Читайте также: Названы сроки старта продаж Mercedes-Benz S-Class нового поколения