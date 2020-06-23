Пекин, , 10:22 — REGNUM Преемник компактного внедорожника Great Wall Hover будет называться Haval Da gou (ранее машина была известна под заводским индексом B06). Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Переводится название модели как «большая собака». В отличие от базового авто новинка изменилась кардинально. У машины появилась новая платформа.

Внешне авто выделяется квадратным силуэтом, утопленными в бампер круглыми передними фарами и L-образными задними фонарями.

В салоне машины есть мультимедийная система с дисплеем закругленной формы. Что же касается «приборки», то она получила козырек, чего ранее не встречалось. Кроме того, автопроизводители оснастили новинку поворотной шайбой вместо классического рычага коробки передач.

Под капотом модели работает 169-сильный 1,5-литровый движок, который агрегатируется с 7-скоростным «роботом».

Продажи новинки стартуют уже в августе текущего года.

Ранее в Китае начались продажи пикапа Great Wall Pao во вседорожной модификации Offroad. Это авто является самым большим пикапом в модельной линейке китайского бренда. Длина Great Wall Pao Offroad равна 5602 мм.

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