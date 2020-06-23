Москва, , 09:21 — REGNUM Южнокорейское автопредприятие Kia вывело на испытания в России рестайлинговый вариант кросс-хэтчбека Rio X-Line. Снимки авто распространило агентство «Дром.ру».

Судя по фотографиям, авто получит новые бамперы и модернизированную оптику. Передние фонари, скорее всего, обзаведутся светодиодным оснащением, а у задних фонарей будет иная матрица.

Ожидается, что хэтчбек получит те же изменения, что и седан Rio. В салоне рестайлинговой Rio X-Line появиться современный информационно-развлекательный комплекс, который будет иметь более крупный дисплей и новые функции.

По предварительной информации, обновлённая линейка Kia Rio появиться на рынке либо в конце 2020, либо в начале 2021 года.

Напомним, сборка Kia Rio для России осуществляется на петербургском предприятии Hyundai Motor.

Напомним также, что за весь 2019 год в РФ было продано более 90 тыс. седанов и хэтчбеков Kia Rio.

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