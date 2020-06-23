Берлин, , 08:51 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Hartmann Vansports построило на базе Mercedes-Benz V250d Marco Polo Horizon кемпер VP Gravity. Об этом сообщается на сайте Highmotor.

Mercedes-Benz Marco Polo Horizon VP Gravity Highmotor

В модернизированном автомобиле появились две выдвижные панели длиной 117 см. Также тюнеры оснастили модель тремя алюминиевыми ящиками для хранения вещей, которые можно использовать в качестве стола. Кроме того, в VP Gravity есть ёмкости для хранения технической и чистой воды по 12 литров каждая. На крыше VP Gravity размещён тент и складной матрас.

За дополнительную плату покупателям доступны сумки, которые крепятся на боковые окна.

Клиренс модели специалисты компании увеличили на 30 мм. Для этого они установили новые пружины. В качестве дополнительной опции для модели доступны пластиковые накладки, которые предохраняют корпус авто от царапин и ударов, резиновые вставки в загрузочной области и колёсные диски размером 19 дюймов.

Ранее стало известно, что автокомпания Mercedes-Benz планирует создать финальную спецверсию Mercedes-Maybach S 650 под названием «Night Edition». Всего будет собрано 12 таких экземпляров. Под капотом авто будет расположен мотор V12 объёмом шесть литров мощностью 630 л. с.

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