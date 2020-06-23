Пекин, 23 июня 2020, 05:52 — REGNUM Китай завершил формирование орбитальной группировки национальной навигационной системы BeiDou (BDS) — запустил последний, 55-й спутник. Об этом со ссылкой на Управление спутниковых навигационных систем КНР 23 июня сообщает газета Global Times.
Вывод спутника на орбиту был осуществлен ракетой-носителем «Чанчжэн 3В».
Как сообщало ИА REGNUM, Китай отложил запуск последнего спутника навигационной системы глобального позиционирования BeiDou из-за неисправности ракеты-носителя «Чанчжэн 3В», выявленной проблемы во время предстартовых тестов.
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