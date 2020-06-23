Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Поисковая система Google начнет проверять на достоверность изображения, выдаваемые при запросах в разделе «Картинки», сообщает пресс-служба компании.

«Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать информацию о проверке фактов в разделе «Картинки Google», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка затронет факты, изображенные на картинке. Возле изображения появится опция «проверка фактов», после нажатия на которую пользователь сможет увидеть результаты проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня экс-глава Google Эрик Шмидт обвинил китайскую компанию Huawei в сотрудничестве с правительством Китая. Он заявил, что США и их союзникам не стоит использовать оборудование этой компании из-за угрозы национальной безопасности.

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