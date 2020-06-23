Купертино, США, , 02:56 — REGNUM Американская технологическая компания Apple представила возможность превращения смартфонов iPhone в виртуальные ключи для автомобилей BMW 5 и электромобилей Tesla Model 3. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новые автомобили немецкого автогиганта BMW и американской Tesla с новаторской функцией будут доступны для приобретения в 2021 году

Пользователи новинки смогут использовать свой iPhone, на котором должна быть установлена операционной системы iOS 14 или предыдущая iOS13, для открытия и закрытия дверей автомобиля или в качестве ключа зажигания. Подчёркивается, что такая возможность позволяет обходиться без физических дубликатов автоключей, дистанционно разрешать пользоваться автомобилем родственникам или знакомым.

Apple ставит перед собой задачу в перспективе сделать функцию виртуального ключа совместимой с автомобилями всех марок.

Как сообщало ИА REGNUM, американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими.

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