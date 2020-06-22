Москва, , 18:14 — REGNUM В ходе парада Победы по Красной площади 24 июня пройдут образцы военной техники, которые широкая публика ещё не видела, сообщил 22 июня главком Сухопутных войск Олег Салюков в интервью агентству ТАСС.

В частности, будут показаны три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» — обычный, «Арктический» и «Панцирь-СМ», а всего впервые по Красной площади пройдут 20 образцов новой военной техники.

«Танк Т-90М «Прорыв» очень интересная машина, впервые пройдет танк Т-80БВМ с газотурбинным двигателем. Пойдут машины с боевыми модулями на различных базах БМП «Эпоха» и «Кинжал». Если говорить про ракетные войска — система РСЗО «Торнадо-С», в Воздушно-космических силах отметим С-350 «Витязь», С-300В4. Должен заметить, что представим абсолютно новую машину, которая нигде не показывалась, — «Панцирь-СМ». У нас будут три типа «Панцирей»: «Панцирь-СМ», обычный и «Арктический», — сказал Олег Салюков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы перенесен с 9 мая на 24 июня.

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