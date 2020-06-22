Лондон, , 15:25 — REGNUM Британский автопроизводитель Jaguar планирует пересмотреть свою модельную линейку, убрать из нее некоторые модели и выпустить совершенно новый хэтчбек. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на главного дизайнера марки Джулиана Томсона.

Компания, по информации журналистов издания, может в скором времени закончить производство седанов XE и XF, поскольку эти модели на авторынке становятся все менее популярны, о чем говорят продажи этих машин. Вместо них автопроизводитель планирует начать выпуск нового гибридного седана.

Также британская компания намерена выпустить новый компактный хэтчбек. По мнению Томсона, он мог стать «глобальным продуктом, привлекающим молодежь и, прежде всего, женщин».

По предварительным данным, новый хэтчбек может получить внешность концептуальной модели Jaguar RD-6, которая была представлена в 2003 году на автосалоне во Франкфурте.

Ранее стало известно, что Jaguar Land Rover возобновил работу своего предприятия в британском городе Хейлвуд.

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