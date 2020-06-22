Москва, , 15:06 — REGNUM Экспериментальную базу для испытания «умных» автомобилей могут построить в Московской области к сентябрю 2022 года. Её хотят разместить на полигоне НАМИ, пишут 22 июня «Известия», ссылаясь на презентацию Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Проект предполагает создание экспериментальной базы для так называемых подключенных автомобилей, которые имеют доступ к интернету или к беспроводной локальной сети, и для близких к беспилотникам машин.

На полигоне будет около 20 км дорог для имитаций разнообразных дорожных ситуаций и испытаний компонентов автоматизации машин. Строительство такой площадки потребует около 600 млн рублей. Почти 418 млн рублей планируется взять из бюджета, остальное должны составить частные инвестиции.

Издание отмечает, что проект одобрен в Минпромторге. В министерстве отметили, что создать планируется «уникальный центр для полного цикла испытаний, доводки и сертификации беспилотных ТС».