Сеул, , 14:11 — REGNUM Южнокорейская компания Kia создаст компактный кроссовер Seltos с электрическим агрегатом. Об этом сообщает агентство IndianAutosblog.

По данным агентства, выпуск новинки намечен на вторую половину 2020 года. Продаваться она будет на китайском авторынке.

Информации по характеристикам рестайлинговой модели пока нет, но известно, что электрокар станет обновлённой модификацией актуального Kia KX3 EV (Seltos).

Ожидается, что Seltos EV предложат в двух комплектациях. Первая вариация автомобиля будет оснащена электромотором от седана Elantra EV мощностью 184 л. с., а вторая с более ёмкой батареей (56,5 кВт-ч) — до 500 км.

Напомним, Kia KX3 EV имеет электромотор производительностью 110 «лошадей», питающийся от литий-ионного аккумулятора на 45,2 кВт-ч. На одном заряде этот электромобиль может преодолеть до 300 км.

Напомним также, по итогам мая текущего года российские дилеры Kia больше всего реализовали моделей Rio — 3879 единиц (-43%).

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