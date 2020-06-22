Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Головной корвет «Гремящий» проекта 20 385 вернулся на Северную верфь в Петербурге. На новейшем корабле специалисты предприятия в течение месяца проведут первичную ревизию и устранят замечания.

Корвет «Гремящий» в акватории Северной верфи

Как сообщают в пресс-службе верфи, в частности, кораблестроители выполнят очистку цистерн и другие работы по подводной части корпуса, восстановят изоляционное и лакокрасочное покрытия, отработают замечания экипажа.

После этого, в августе 2020 года, «Гремящий» выйдет на заключительный этап государственных испытаний. По их завершении корабль войдет в состав Тихоокеанского флота России.

Корветы проекта 20 385 разработаны ЦМКБ «Алмаз», они предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы.

Корвет «Гремящий» обладает пониженной оптической, радиолокационной и акустической заметностью. Усилены и его средства ПВО за счёт увеличения количества ячеек для зенитных ракет комплекса «Редут» до 16 штук.

Северная верфь построит для Тихоокеанского флота еще один корвет этого же проекта — «Проворный».

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