Токио, , 12:37 — REGNUM Японская компания Acura разработала для обновлённого седана Acura TLX трехкамерную подушку безопасности. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Трехкамерная пассажирская подушка безопасности разворачивается при большинстве лобовых столкновений. В компании утверждают, что она снизит травматизм пассажиров при аварии.

При ДТП подушка принимает V-образную форму с двумя боковыми камерами, которые расположены под углом. Когда подушка безопасности надувается между боковыми камерами разворачивается плоская «парусная панель». Она замедляет движение головы и груди пассажира до того момента, пока они не коснутся центральной камеры.

Сам рестайлинговый седан будет представлен в самое ближайшее время. Он получит плавные линии кузова, привод 4×4 с векторизацией крутящего момента SH-AWD и более производительную версию Type S.

Спортивная комплектация авто будет оснащена трёхлитровым двигателем V6 с турбированным наддувом.

Ранее компания Acura провела премьеру в онлайн-формате своего самого быстрого и спортивного седана — TLX нового поколения.

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