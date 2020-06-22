Пекин, , 12:27 — REGNUM В Китае начались испытания поезда, который перемещается по воздуху самостоятельно, без контакта с землей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что опытный образец левитирующего поезда имеет один вагон.

«Максимальная скорость, которую в проекте способно развивать транспортное средство, составляет 600 км/ч», — сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае закладывают железнодорожные пути для поездов, двигающихся на магнитной подушке внутри вакуумной трубы со скоростью от 600 до 1000 километров в час, запуск движения поездов запланирован в этом году.

Поезд на магнитной подушке или «Маглев» — это поезд, который в процессе движения не касается поверхности рельса, управляемый силой электромагнитного поля. В результате его скорость сравнима со скоростью самолета.