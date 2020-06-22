Лондон, , 05:51 — REGNUM Фрегат и патрульный корабль Соединённого Королевства сопроводили большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Севморфлота РФ через Ла-Манш. Об этом информирует пресс-служба ВМС Великобритании, предает HMS Westminster.

«Во время прохода «Вице-адмирал Кулаков» действовал в профессиональной и безопасной манере», — сказал капитан английского фрегата.

В пресс-службе ведомства добавили, что регулярно ведут наблюдение за проходом военных кораблей через зону интересов Великобритании в рамках постоянной миссии по обеспечению обороны страны.

Как сообщало 1 июня ИА REGNUM, Северный флот РФ до конца этого года оснастят военной техникой для использования в условиях Арктики.

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