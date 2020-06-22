Тегеран, , 07:43 — REGNUM 21 июня министр информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми заявил, что с расширением космического сектора Ирана страна, как ожидается, будет иметь 18 спутников отечественного производства к концу текущего иранского календарного года (20 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Азари Джахроми выступил с речью во время открытого заседания парламента, чтобы проинформировать парламентариев о последних мерах, принятых министерством ИКТ. Он отметил, что министерство сосредоточено на реализации двух проектов: национальной информационной сети и гражданской космической программе.

«Иран произвел только три спутника к марту 2014 года, при этом к марту 2018 года в стране было создано уже 7 спутников», — сказал Джахроми. Иранский министр сделал прогноз, что к марту 2021 года у страны будет 18 спутников.