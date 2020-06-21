Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Новейший российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания спутников вероятного противника. Такое предположение сделал 21 июня американский аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.

В материале, который основан на данных из открытых источников, предполагается, что «засвечивание приводит к временной потере оптическими и электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения, наполняя их светом, ярче того, который они пытаются отобразить».

Также Хендрикс высказал мнение, что данная установка ВКС РФ занимается отслеживанием устройств, которые ведут сбор данных о российских межконтинентальных ракетах.

Кроме этого, эксперт из США сделал предположение, что новый российский лазер оснащается лазером с ядерной накачкой и указал, что, по его мнению, «Пересвет» был разработан в саровском Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), а его систему наведения разработали в Конструкторском бюро специального машиностроения в Петербурге.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 июня стало известно, что в Министерстве обороны России удовлетворены практикой использования зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 по результатам применения таких машин в Сирии.