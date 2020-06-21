Пекин, , 15:38 — REGNUM Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску компьютерную мышь с функцией голосового ввода. Об этом сообщает GizmoChina.

Новая компьютерная мышь от Xiaomi под кодовым названием XASB01ME была обнаружена на портале организации Bluetooth Special Interest Group, занимающейся лицензированием технологий связи Bluetooth. В документации отмечается, что компьютерная мышь XASB01ME поддерживает функцию распознавания речи и перевода в режиме реального времени.

Ожидается, что на рынок это устройство будет выпущено под названием Mi Smart Mouse. Компьютерная мышь будет оснащена четырёхнаправленным колесом прокрутки и оптическим сенсором с разрешающей способностью 4000 DPI.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что компания планирует в течение следующих пяти лет инвестировать в исследования и разработки более 50 млрд юаней ($7,18).