Сеул, , 14:57 — REGNUM Многие пользователи Blu-ray проигрывателей от южнокорейской компании Samsung столкнулись с некорректной работой устройств. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Первые жалобы на сбои в работе Blu-ray проигрывателей Samsung появились 19 июня. К 20 июня количество жалоб на официальных форумах поддержки Samsung и других площадках превысило несколько тысяч.

Характер проблем зависит от модели устройства, однако большая часть пользователей жалуется на то, что после включения плееры уходят в бесконечный цикл перезагрузки. Также встречаются сообщения о внезапных выключениях устройств и некорректном реагировании на нажатие кнопок на панели управления.

Эксперты предполагают, что эта проблема может быть связана с устареванием SSL-сертификата, который используется для подключения проигрывателей к серверам Samsung. В прошлом с серьёзными сбоями из-за истечения срока действия сертификатов сталкивались многие крупные компании, включая Facebook, Microsoft, Roku, Ericsson и Mozilla.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в компании Samsung отказались от выпуска новых моделей Blu-ray плееров.

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