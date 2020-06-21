Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Заместитель главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) по пилотируемым программам Кэти Лидерс заявила, что не может гарантировать возможность высадки американских астронавтов на Луне в 2024 году. Об этом сообщает SpaceNews.

Руководитель NASA Джим Брайденстайн назначил Кэти Лидерс своим заместителем по пилотируемым программам 12 июня. Вскоре после назначения Лидерс приняла участие в телеконференции, где ответила на несколько вопросов журналистов.

Один из журналистов попросил оценить реальность выполнения программы «Артемида», предусматривающей высадку американских астронавтов на Луне в 2024 году. Лидерс не дала однозначного ответа, отметив, что не может заглянуть в будущее.

«Мы собираемся попробовать», — подчеркнула замглавы NASA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае газета Politico опубликовала выдержки из письма к коллегам бывшего заместителя руководителя NASA по пилотируемым программам занимал Дуглас Ловерро, в котором он признался в допущении ошибок на этом посту.

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