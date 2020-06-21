Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятым пакетом спутников Starlink запланирован на 23 июня. Об этом сообщает портал Spaceflight Now.

Ракета-носитель Falcon 9 будет стартовать с площадки SpaceX на мысе Канаверал в штате Флорида. Основной полезной нагрузкой станут 60 спутников группировки Starlink. В качестве попутной нагрузки на околоземную орбиту также будут выведены два малых спутника дистанционного зондирования Земли BlackSky компании Spaceflight Industries.

Компания SpaceX разворачивает группировку спутников Starlink для создания системы спутникового интернета, обеспечивающей покрытие всех регионов Земли. В настоящее время на околоземную орбиту выведено 538 спутников Starlink. Планируется, что общее количество спутников в составе этой группировки будет доведено до нескольких десятков тысяч аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 58 спутников системы Starlink.

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