Пекин, , 13:02 — REGNUM Китайская академия космических технологий (CAST) представила результаты первого испытательного полёта прототипа нового космического корабля. Об этом сообщает портал Space.com.

Прототип нового китайского космического корабля, не получивший пока названия, был выведен на околоземную орбиту с помощью тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» 5 мая. После проведения серии испытаний возвращаемая капсула совершила посадку на Землю 8 мая.

Конструктор нового пилотируемого корабля Го Бинь представил результаты исследования вернувшейся капсулы. Он отметил, что корабль успешно выдержал высокую температуру при повторном входе в плотные слои атмосферы. Также полученные данные подтвердили проектные аэродинамические и теплозащитные свойства корабля.

Планируется, что разрабатываемый в Китае космический корабль будет использоваться для пилотируемых полётов на околоземную орбиту. Корабль сможет единовременно доставлять на проектируемую китайскую орбитальную станцию до семи членов экипажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный конструктор Программы пилотируемой космонавтики Китая Чжоу Цзяньпин заявил, что китайские специалисты планируют провести 11 запусков в течение двух лет для строительства национальной орбитальной станции. Планируется, что основной модуль «Тяньхэ» будет выведен на околоземную орбиту в 2021 году.

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