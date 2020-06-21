Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Рынок видеоигр для смартфонов, планшетов и других мобильных устройств вырастет в 2020 году на 66% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт компании исследовательской компании Research and Markets.

В 2019 году на приобретение видеоигр для мобильных устройств, а также совершение внутриигровых покупок пользователи со всего мира потратили $58,3 млрд. Аналитики Research and Markets прогнозируют, что в 2020 году совокупные расходы пользователей на мобильные видеоигры вырастут до $97 млрд.

Эксперты отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции и последовавшие ограничения публичных мероприятий способствовали росту популярности мобильных видеоигр. Ещё одним фактором, повлиявшим на популярность таких видеоигр, стал выход на рынок целого ряда мощных смартфонов по доступной цене.

Ожидается, что в последующие годы рост рынка замедлится и составит около 22,4% в период с 2020 по 2023 год. Прогнозируется, что основными игроками на этом рынке останутся компании Tencent Hold, Sony, Electronic Arts, Nintendo и Netmarble.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году совокупные доходы в индустрии видеоигр составили около $174 млрд, согласно оценкам компании IDC.