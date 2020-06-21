Москва, , 11:59 — REGNUM Процесс сна в условиях невесомости описал космонавт Роскосмоса Иван Вагнер 21 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

Находящийся на Международной космической станции космонавт отметил, что проблема сна в невесомости интересует многих и такой вопрос является одним из самых популярных. Он объяснил, что у каждого члена экипажа орбитальной станции есть каюта, в которой находится спальный мешок. Внутри спальника расположены специальные стропы, которые позволяют зафиксировать положение космонавтов на время сна.

«Каюта не такая большая, но места хватает. Это как спать в спальнике в одноместной палатке — кто знает, тот поймёт», — отметил Вагнер.

Космонавт добавил, что в невесомости появляется ряд плюсов — во сне невозможно отлежать бока или руки.

«К сожалению, вместо шума воды или пения птиц, звуков природы, мы слышим только шум вентиляторов», — подытожил Вагнер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля космонавт Иван Вагнер вместе с Анатолием Иванишиным и астронавтом США Кристофером Кэссиди прибыл к МКС на борту корабля «Союз МС-16». Планируется, что они проведут на орбитальной станции 196 суток.