Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Американская компания Adobe предупредила пользователей о скором прекращении поддержки мультимедийной платформы Flash Player и порекомендовала удалить это приложение до конца 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания Adobe впервые объявила о предстоящем прекращении поддержки Flash Player ещё в 2017 году. За полгода до окончания поддержки в компании выпустили дополнительное предупреждение. После 31 декабря 2020 года компания уберёт возможность загрузки приложения, а также заблокирует запуск flash-контента в уже установленных платформах.

Причиной прекращения поддержки Flash Player стало то, что эта платформа является распространённой целью атаки хакеров. После окончания поддержки этой технологии основные производители веб-браузеров, включая Apple, Google, Microsoft и Mozilla, перейдут на использование альтернативных стандартов HTML5, WebGL и WebAssembly.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года был представлен сервис Flashpoint, который позволит запускать созданные на базе платформы Flash видеоигры после окончания поддержки Adobe Flash Player.