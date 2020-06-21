Канберра, , 11:07 — REGNUM Австралийские правительственные организации всех уровней подверглись серии масштабных кибератак, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Об этом сообщает CNN.

Моррисон рассказал, что кибератакам подверглись организации целого ряда секторов, включая государственные службы, промышленные объекты, а также образовательные и медицинские учреждения. Он отметил, что серия этих кибератак продолжается в течение нескольких месяцев.

«Очевидно, что за этим стоит государственный актор с очень серьёзными возможностями», — подчеркнул премьер-министр.

При этом Моррисон не назвал конкретное иностранное государство, которое может стоять за этими кибератаками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компьютерные системы австралийской компании Lion, занимающейся производством напитков и молочных продуктов, были временно закрыты из-за кибератаки.