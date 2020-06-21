Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Американская компания Zoom сделает функцию сквозного шифрования видеоконференций доступной для всех пользователей, сообщил генеральный директор Zoom Эрик Юань в блоге компании.

Компания Zoom представила предварительные планы по внедрению функции сквозного шифрования в конце мая. Тогда предполагалось, что это услуга будет доступна только владельцам платных подписок. Это решение вызвало критику со стороны представителей общественных организаций и специалистов по кибербезопасности.

Эрик Юань сообщил, что после ряда консультация в Zoom решили сделать эту услугу доступной для всех пользователей. При этом владельцам бесплатных аккаунтов для активации сквозного шифрования нужно будет выполнить некоторые действия для проверки учётной записи (например, подтвердить её с помощью сообщения на мобильный телефон).

В Zoom планируют начать тестировать сквозное шифрование в июле 2020 года. Отмечается, что в сервисе будет использоваться блочное шифрование AES 256 GCM, считающееся одним из самых строгих стандартов шифрования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Zoom приобрела специализирующийся на информационной безопасности стартап Keybase.

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