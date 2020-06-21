Берлин, , 10:02 — REGNUM Автопроизводители BMW Group и Mercedes-Benz приостановили сотрудничество в сфере систем автоматизированного вождения, сообщает пресс-служба BWM.

Немецкие автомобильные концерны заключили соглашение о совместной разработке технологий автономного вождения в 2019 году. Однако менее чем через год руководство этих компаний решило приостановить действие соглашения.

«…обе стороны пришли к выводу, что ввиду затрат, связанных с созданием общей технологической платформы, а также текущих деловых и экономических условий, настоящее время не подходит для успешного сотрудничества», — объяснили в BMW.

Отмечается, что компании продолжат сотрудничество в рамках других совместных проектов, а также могут вернуться к совместной разработке автономных систем вождения в будущем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Ford представила систему автономного вождения Active Drive Assist. Планируется, что автомобили американской компании будут оснащаться этой системой с 2021 года.

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